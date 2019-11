Bode Miller: Die Zwillinge sind da

Der ehemalige US-Skirennläufer Bode Miller ist erneut Vater geworden. Seine Frau brachte in der vergangenen Woche Zwillinge zur Welt, wie das Paar nun in der "Today Show" bekanntgab. Die Kinder sollen demnach bei einer Hausgeburt zur Welt gekommen sein. US-Medien zufolge trafen die Hebammen erst ein, als die Geburt schon vorbei war "Als sie ankamen, hielten meine Mutter und ich die Babys schon in den Armen", sagte Bode Miller. Die Eltern posteten Fotos der Neugeborenen auf Instagram. Der Tag der Geburt hätte nicht perfekter laufen können, schrieb Morgan Miller dazu - die Geschichte sei atemberaubend. Sie sei "wahnsinnig überwältigt und dankbar" für all die Geschenke, die ihre verstorbene Tochter ihr sende.

Im vergangenen Sommer ertrank die 19 Monate alte Tochter des Paars, ihr Tod hatte große Anteilnahme ausgelöst. Das Mädchen war während eines Besuchs bei Nachbarn in deren Swimmingpool ertrunken. Die Mutter hatte ihr Kind noch aus dem Wasser gezogen und den Rettungswagen gerufen. Doch das Herz der kleinen Emeline setzte aus, sie starb am 10. Juni 2018. Morgan Miller war zu der Zeit schwanger. Neben ihrem Sohn Easton hat das Paar noch die vierjährige Tochter Nash. Zur Familie gehören außerdem zwei weitere Kinder aus früheren Beziehungen des Ex-Sportlers.