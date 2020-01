Blümchen: "Verzichte seit Bauernhof-Besuch auf Fleisch"

Dort sei eine Schlachtung im Gange gewesen, sagte die 39-Jährige am Rande eines Auftritts bei der Agrar- und Landwirtschaftsmesse Grüne Woche in Berlin.

Ihr sei zwar vorher schon klar gewesen, dass das "kleine appetitliche Stück Fleisch auf dem Teller vorher mal zu einem Tier gehört hat", sagte die in Hamburg geborene Sängerin. Aber man mache es sich nicht immer bewusst. "Ich habe gemerkt, dass ich das nicht so sehr brauche." Generell sei ihr eine gesunde Ernährung sehr wichtig. Auch kurz vor ihrem 40. Geburtstag könne sie noch auf Bäume klettern und bauchfrei rumlaufen. "Das hat alles damit zu tun, dass ich einfach weiß, wie mein Körper funktioniert und was ich ihm zuführe", so Blümchen.