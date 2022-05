Bibi und Julian: So reagiert das Netz auf die "Trennung des Jahres"

Sie galten als unzertrennlich: Bianca, bekannt für ihren Social-Media-Kanal "bibisbeautypalace" mit Millionen Followern auf Instagram und Youtube, und ihr ebenso erfolgreicher Ehemann Julian Claßen. Am Wochenende bestätigte das Promi-Paar, was schon tagelang vermutet wurde: "Ja, wir haben uns getrennt", ließ Julian ("julienco") die Fans wissen. Und das Internet stand kopf.

Bestätigung nach Kussfotos

Ausgelöst wurden die Spekulationen durch eine unangekündigte, längere Pause der beiden. Anfang Mai war es plötzlich ruhig geworden. Sowohl Instagram-Postings als auch Youtube-Videos oder Spotify-Podcasts fielen aus. Die Fans und die deutsche Klatschpresse fragten sich: Was ist los bei Bibi und Julian? Die einen befürchteten einen Todesfall in der Familie, andere witterten einen Streich oder einen PR-Gag.

Doch während sich Bibi gutgelaunt zurückmeldete, äußerte sich ihr Mann Julian nach der Auszeit nur mit einem melancholischen Text. Die Gerüchteküche begann zu brodeln, und kochte am vergangenen Samstag über. Fotos machten die Runde, die Bianca zeigen, wie sie auf einem Bahnhof einen Mann küsst. Auch in London soll sie mit dem Unbekannten fotografiert worden sein. Noch am selben Tag bestätigte Julian die Trennung, die nach seinen Worten von seiner Ex-Frau ausgegangen sei. Tags darauf informierte auch Bibi ihre Fans.

Schock und Häme

Es folgte ein Sturm der Entrüstung. "Ich werde nie wieder an die wahre Liebe glauben können", heißt es in einem Tweet. "Diese Trennung nimmt mich mehr mit als die meiner Eltern", schrieb eine andere Nutzerin. Neben schockierenden Reaktionen zog die Nachricht auch hämische Kommentare nach sich.

Zu den Worten "Scholz schweigt immer noch" postet ein Twitter-User die deutsche Flagge auf halbmast.

"Wir lieben Lebensmittel" - die "Trennung des Jahres" nutzte Edeka für eine wichtige Botschaft via Tiktok:

Was hilft bei Trennungen? Auch der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland verweist auf sein Sortiment:

Eine Werbung für das 9-Euro-Ticket? Die verliebten Bahnhof-Bilder hatten auch die Deutsche Bahn zu einem Tweet veranlasst:

Auch eine Tagesschau-Moderation wurde kurzerhand als Symbolbild für das breite Entsetzen verwendet:

"Kinder haben Priorität"

Millionen von Menschen Einblicke in ihren Alltag zu geben, damit verdienen die 29-Jährigen ihr Geld. Sie zeigten ihr luxuriöses Haus, das turbulente Leben mit ihren zwei Kindern Lio (3) und Emily (2) und gemeinsame Familienurlaube auf den Malediven, in Dubai oder auf Mallorca. Dort hatten die Influencer gerade noch eine Ferienvilla errichten lassen. Wie es jetzt mit dem gemeinsamen Vermögen weitergeht, ist offen. Fest steht jedenfalls: "Die Kinder haben Priorität eins."