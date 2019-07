Beyonce im "König der Löwen"-Fieber

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die eingängige Ballade ist der Titelsong zur Disney-Realverfilmung und zugleich erste Single des von Beyoncé produzierten Albums "The Lion King: The Gift". Es erscheint an diesem Freitag und wurde vom Film inspiriert. "Der Soundtrack ist ein Liebesbrief an Afrika", sagte die Grammy-Gewinnerin dem TV-Sender ABC News. "Ich wollte, dass es authentisch ist und das Schöne der afrikanischen Musik widerspiegelt."