Berührendes Video zum Todestag von Prinz Philip

Die Royals stellten in den sozialen Netzwerken ein berührendes Video mit Bildern aus dem Leben des Prinzgemahls online, zu denen die von Musik untermalten Worte eines Gedichts des sogenannten Poet Laureate des Vereinigten Königreichs, Simon Armitage, zu hören waren.

Das Gedicht "The Patriarchs: An Elegy" (Die Patriarchen: Eine Elegie) war erstmals am Tag von Philips Beerdigung veröffentlicht worden. Prinz Philip war am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren gestorben. Er war mehr als 70 Jahre lang mit der Queen verheiratet gewesen. Sie wollte den Jahrestag privat verbringen. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich auf Schloss Windsor aufhält.

