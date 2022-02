Benetton feierte 80er von Fotograf Oliviero Toscani

Damit würdigte Benetton seinen "genialen Freund" und Initiator vieler erfolgreicher Werbekampagnen der norditalienischen Modegruppe. Toscani verdankt er unter anderem das genauso skandalträchtige wie erfolgreiche Werbebild eines Priesters, der eine Nonne küsst.

Toscani kämpfte jahrelang gegen jegliche Form von Intoleranz und für einen Dialog über heikle Themen wie Aids, Krieg, Rassismus und Umwelt. In den 1980er-Jahren erregte er weltweit Aufsehen mit seinen Kampagnen für die Modekette United Colors of Benetton mit Schockbildern etwa von blutenden Soldaten und HIV-Positiven. Immer wieder wurde der Mailänder auch dafür angefeindet. In den späten 1980er-Jahren wurde ihm beispielsweise nach einer Kampagne, die eine schwarze Frau zeigte, die ein weißes Baby stillt, Rassismus vorgeworfen.