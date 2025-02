Bekannt aus "Buffy" und "Gossip Girl": Serien-Star Michelle Trachtenberg (39) tot

Trachtenberg sei tot in ihrer Wohnung in Manhattan gefunden worden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf die New Yorker Polizei NYPD. Details zur Todesursache gab es zunächst nicht. Es werde aber nicht von einem Verbrechen ausgegangen, hieß es.

Trachtenberg (l.) als Georgina in der US-Serie "Gosspi Girl" Bild: (ORF)

Die 1985 in New York geborene Trachtenberg hatte schon als kleines Kind vor der Kamera gestanden. Nach kleineren Rollen in Serien und Filmen feierte sie Anfang der 2000er-Jahre als Dawn Summers in der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" ihren Durchbruch. Später war sie vor allem mit ihrer Rolle in der Serie "Gossip Girl" erfolgreich.

