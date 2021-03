Bauchfrei, bieder und bequem: Modetrends, die aus der Krise kamen

Jacken und Pullover reichen nur knapp bis zur Hüfte (obwohl die Österreicher im vergangenen Jahr im Schnitt zwei Kilo zugenommen haben) und Jogginghosen sind in der Coronakrise straßentauglich geworden. Der oft als spießig bezeichnete Pullunder feierte ein Comeback – dafür sind die Krawattenverkäufe massiv eingebrochen. Verrückte Trends in einer verrückten Zeit? "Mode ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft", sagt Ute Ploier, Leiterin des Studiengangs Fashion & Technology an der Kunstuniversität Linz. In den vergangenen Monaten, in denen wir pandemiebedingt viel zu Hause haben, wurde Kleidung aus dem Freizeitbereich und dem Privatleben verstärkt in unseren Alltag integriert.

Zurück in die gute alte Zeit?

Auch die Rückkehr der Pullunder verwundere nicht. "Ein Rückgriff auf Retro in einer Phase der Unsicherheit", attestiert Ploier. Viele kennen diesen ärmellosen Strickpullover noch aus der Kindheit oder der Schule und assoziierten damit vielleicht unbewusst die gute alte Zeit.

Der Pullunder ist zurück Bild: APA/HENRIK BLOMQVIST

Eines sei aber auch klar: "Mode ist stets in Bewegung und schlägt immer wieder wie ein Pendel zu 100 Prozent in die andere Richtung. Und das ist auch gut so, denn wir wollen uns ja immer wieder verändern".

Wenn das zutrifft, dann könnte es jedenfalls bald wieder viel mehr Eleganz geben, mehr Klassik, mehr körperbetonte Schnitte, mehr Opulenz und mehr Volumen", meint Ploier. Das jedenfalls hätte auch die Geschichte gezeigt. Jeder gesellschaftliche Umbruch brachte einen neuen Stil hervor, auf entbehrungsreiche Zeiten folgten modische Höhenflüge.

Tops und T-Shirts sind sehr kurz. Bild: OÖN

Sogar Vogue-Chefin Anna Wintour (71) kleidet sich jetzt leger Bild: Instagram

Mode als Spiegel der Zeit

So kreierte Christian Dior nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etwa seinen legendären "New Look": Frauen, die im Krieg noch ihre Männer vertreten hatten, trugen plötzlich taillierte Kleider mit schwingenden Röcken. Die Mode sollte nach den Erfahrungen des Krieges, in denen Mode vor allem funktional sein musste, wieder Anlass zum Träumen bieten. Ähnlich verhält es sich jetzt.

Geliebte Jogginghose Bild: Mango

"Manche Philosophen sagen uns eine Zeit wie im Berlin der 1920-Jahre voraus mit einer extravaganten, lebenslustigen Stimmung. Das wird sich auch in der Mode widerspiegeln." Und noch etwas wird sich ändern, glaubt die Uni-Professorin: "Der Trend geht weg von der Fast Fashion hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die Zeiten, in denen sich das Modekarussell immer schneller dreht und eine Kollektionen nach der anderen auswirft, sind vorbei", sagt sie.

Keine Termine, keine Feste und der Trend zum Homeoffice: Die Krawatte ist momentan nicht gefragt. Das zeigen auch die Verkaufszahlen. Bild: colourbox.de

"Wenn wir das alles überstanden haben, dann glaube ich auch, dass sich die Lebensfreude in unseren Kleidern ausdrückt und uns viel Farbe bringt. Und, ja ich bin sicher: Auch die Krawatte wird zurückkommen."

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at