Batiken, backen, Brille tragen: Blick in die Wohnungen der Stars

Das niederländische Königspaar hat in der Corona-Krise erstmal einen Blick in sein häusliches Arbeitszimmer zugelassen: Beide sitzen an eigenen Schreibtischen und haben auf Stative montierte Tablets vor sich. Das geht aus Fotos hervor, die der Hof über Twitter verbreitete. Darauf sieht man übrigens auch, dass König Willem-Alexander (52) zu Hause leger im Poloshirt auftritt und seine Frau Maxima (48) Brille trägt. Auch das hatte bisher niemand in der Öffentlichkeit gesehen.

Königin Maxima trägt zu Hause Brille. Bild: afp

Bunte Socken und Shirts

Mode-Designerin Victoria Beckham hingegen hat in der Coronazeit angefangen, mit ihren Kindern Cruz und Harper zu batiken. Die Britin zeigte auf Instagram ein Video ihres 15-jährigen Sohnes und ihrer achtjährigen Tochter, wie sie verschiedene Farben auf weißen Kleidungsstücken verteilen. "Wir werden die Beckham-Familie ganz in Batik sein. Das gefällt mir", sagte Beckham mit einem Schwenk auf diverse bunt gefärbte Kleidungsstücke. Sie hätten alles gefärbt – von Socken über T-Shirts bis hin zu Unterwäsche.

US-Sängerin Selena Gomez ("It Ain’t Me") bekommt in der Coronakrise eine eigene Kochsendung. Das Konzept: "Köstliche Gerichte zubereiten, während sie zu Hause in Quarantäne steckt", wie es in einer Mitteilung hieß. Unterstützung aus der Ferne soll die 27-Jährige von verschiedenen Meisterköchen erhalten. Die Sendung solle beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein und einen guten Zweck verfolgen. "Wie viele andere koche ich gerade mehr und experimentiere in der Küche, während ich zu Hause bin", wurde Gomez zitiert.

Die Queen hält Abstand

Schon seit Wochen verschanzt sich die Queen hinter den dicken Mauern von Schloss Windsor – und es könnten noch Monate vergehen, bis man sie wieder in der Öffentlichkeit sieht.

Die Queen arbeitet. Bild: afp

Die 94-Jährige gehört wegen ihres Alters zur Hochrisikogruppe in der Coronakrise. Niemand wolle ihr Leben riskieren – schon gar nicht "mit Blick auf eine drohende zweite Infektionswelle" noch in diesem Jahr, zitierte die "Times" eine nicht näher genannte Quelle. Es könnte der Zeitung zufolge die längste Abwesenheit der Queen in ihrer 68-jährigen Regentschaft werden. Nach Angaben des Buckingham-Palastes ist Königin Elizabeth II. auch in der Isolation ziemlich fleißig. "Die Queen ist weiterhin beschäftigt."

Schauspielerin Reese Witherspoon hat in der Krise ihr Talent fürs Malen entdeckt und sich gleich auf dem Küchentisch an die Arbeit gemacht. (had)

Reese Witherspoon malt.