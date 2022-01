Baldwin übergibt sein Smartphone

Für die polizeilichen Nachforschungen sollten unter anderem Textnachrichten, E-Mails, Social-Media-Accounts und Fotos auf dem Gerät untersucht werden.

Bei einem Dreh für den Western "Rust" auf einer Filmranch in Santa Fe ist Kamerafrau Halyna Hutchins (42) am 21. Oktober tödlich verletzt worden. Hauptdarsteller Baldwin hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene benutzt. Die noch laufenden Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt echte Munition steckte. Die Polizei prüft derzeit, wie es dazu kommen konnte.