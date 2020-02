Wer ihn schon einmal besucht hat, weiß um die Tanzleidenschaft seiner Gäste. Die 14. Auflage des Kroatenballs am Samstag in der Welser Stadthalle unterstrich einmal mehr das Temperament der überwiegend kroatischstämmigen Besucher. Zu den Klängen der Band "Profeel" belagerten sie die Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden.