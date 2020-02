"Silberner Knopf" als Zeichen

Drei goldene und ein silberner Knopf. Auf seine außergewöhnliche "Adjustierung" wies Brigadier Nikolaus Egger die Festgäste beim Ball der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) in Enns am Freitagabend hin. Der Begründung folgte ein entsprechender Applaus: "Mein Herz gehört den Unteroffizieren", sagte der HUAk-Kommandant. Der bereits 48. Ball in den Räumlichkeiten der Towarek-Schulkaserne bildete den Auftakt zum Jubiläum "25 Jahre HUAk".

Nicht nur die Zahl der Ballbesucher war dem Anlass entsprechend groß. Als zivile Ehrengäste konnte Egger unter anderem Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander, den neuen Landtagspräsidenten Wolfgang Stanek, die Landtagsabgeordneten Silke Lackner, Michael Gruber und Günter Pröller sowie die Ennser Vizebürgermeister Christian Deleja-Hotko und Rudolf Höfler willkommen heißen.

Die ranghöchsten militärischen Ehrengäste waren der Chef der Sektion Einsatz, Generalleutnant Karl Schmidseder, der Kommandant der Landesverteidigungsakademie (LAVAk), Generalleutnant Erich Csitkovits, und der neue Militärkommandant Brigadier Dieter Muhr. Auch die hohe militärische Geistlichkeit, Militärbischof Werner Freistetter, beehrte den Ball.

Die Militärmusik brachte die Besucher rasch in Schwung und begeisterte überdies mit einer exzellenten Mitternachtseinlage. Apropos Einlage: Mit einer solchen überzeugte zu später Stunde auch der Hausherr – er legte eine Talentprobe als Engelbert Humperdinck ab. Und so feierten die Gäste in bester Stimmung bis in die Morgenstunden und taten überdies "mit jedem Schluck etwas Gutes" – dient der Erlös doch einem guten Zweck. (eku)