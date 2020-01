KV-Ball: Tanzend durchs Jahrhundert

Wasserwellen im Haar, eine duftige Federboa über den Schultern und Charleston-Kleider mit frechen Fransen: Auf dem 71. KV-Ball in Linz gab’s am vergangenen Samstag alles zu sehen, was die 1920er-Jahre an Glanz und Glamour so zu bieten hatten.

Dass man 100 Jahre später das Feiern nicht verlernt hat, bewiesen die 1800 Besucher, die im Palais Kaufmännischer Verein in Linz auf die goldenen 2020er-Jahre anstießen – viele Damen waren vom Motto "Swing Golden 20s" derart begeistert, dass sie sich vom Stil dieser Zeit modisch inspirieren ließen.

Linz-Bürgermeister Klaus Luger (SP) mit Doris Lang-Mayerhofer (Kulturstadträtin, VP), SP-Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, VP-Vizebürgermeister Bernhard Baier Bild: Alexander Schwarzl

WKO-Vizepräsidentin Ulrike Rabmer-Koller mit Gatte Walther, WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak mit Gattin Christine, WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer mit Gatte Manfred Bild: Alexander Schwarzl

"Egal welches Motto: Der KV-Ball ist ein Pflichttermin für mich", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer. Landesrat Markus Achleitner war ebenfalls in bester Balllaune und meinte: "Als Tourismuslandesrat freut es mich natürlich besonders, dass die Oberösterreicher so tolle Veranstaltungen organisieren."

Andreas Zwettler, Kaufmännischer Verein (KV), WKOÖ-Vizepräsidentin Margit Angerlehner, Franz Penz (KV), Chef der Europäischen Wirtschaftskammer Christoph Leitl mit Gattin Erni Bild: Alexander Schwarzl

> Video: Schrille Ballnacht im Stil der 20er Jahre

Feierte auf dem Ball seinen 60er: KV-Geschäftsführer Gerhard Zellinger mit seiner Gattin Andrea. Bild: Alexander Schwarzl

Einer, dem an diesem Abend ganz besonders zum Feiern zumute war, war Gerhard Zellinger, Geschäftsführer des Kaufmännischen Vereins (KV). Er beging seinen 60. Geburtstag. "Ein schöneres Fest könnte es zu diesem Anlass gar nicht geben", sagte er. Ebenfalls in allerbester Feierlaune war der Linzer Modeschöpfer Gottfried. Er zelebrierte sein 30. Firmenjubiläum auf dem KV-Ball mit seinen Stammkundinnen, die allesamt "Gottfried-Kleider" trugen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer mit Gattin Bettina, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner mit Gattin Silke, Bischof Manfred Scheuer, Militärchef Dieter Muhr mit Gattin Kerstin Bild: Alexander Schwarzl

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer mit Lebenspartner Bernhard (re.) und WKOÖ-Direktor Hermann Pühringer Bild: Alexander Schwarzl

Bei all den Feierlichkeiten kam natürlich auch das Tanzen nicht zu kurz: Ein echter Höhepunkt war diesmal wieder die Publikumsquadrille um Mitternacht unter der Leitung von Fabian Horn von der gleichnamigen Linzer Tanzschule.