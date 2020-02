Kulturvereine feierten Toleranz und Vielfalt

Mit einem Sektempfang am roten Teppich starteten die Ballgäste in den Abend. Erstmals gab es für jeden Besucher als Ballspende ein 24 Seiten starkes WurstvomSchund-Heft, das mit inhaltlichen Text- und Karikaturbeiträgen die gesellschaftspolitische Botschaft des Balls unterstreichen sollte. „Höhepunkt des Abends war die Tombola, für die Künstler und Wirtschaftsbetriebe Preise gespendet hatten“, sagt Organisator Thomas Diesenreiter, Geschäftsführer der KUPF OÖ. Nach dem Motto „Keine Angst vor Vielfalt, keine Angst vor Gleichberechtigung“ wurde bis in den Morgen gefeiert. Der Reinerlös des Balls geht wie in den Vorjahren an SOS Menschenrechte.

