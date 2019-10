Bälle, Bikes und Bekleidung Fairplay auf der ganzen Linie

Eckige Bälle – wo gibt es denn so etwas? Bei der von den OÖN präsentierten Messe "WearFair und mehr" an diesem Wochenende in der Tabakfabrik können Besucherinnen und Besucher die besonderen Fußbälle der Firma Rasenreich gleich ausprobieren. "Sie sind ideal fürs Techniktraining, für Koordination und Konzentration", erklärt Johannes Anderl, Geschäftsführer von Rasenreich. Berühmte Mannschaften wie Bayern München oder der FC Basel trainieren bereits damit. Fairplay ist Ehrensache. "Die Bälle werden in Pakistan unter fairen Bedingungen gefertigt", sagt Anderl. Ein Ball kostet 70 bis 130 Euro.

Mit mehr als 200 Ausstellerinnen und Ausstellern feiert die Messe heuer einen Rekord. Von Lebensmitteln bis Kleidung, von Möbeln bis Spielzeug – nachhaltiges Einkaufen wird einem auf der "WearFair" leicht gemacht (Infos und Öffnungszeiten: wearfair.at).

Mit dabei ist "MyEsel", das maßgeschneiderte Fahrrad aus Holz. "Wir haben heuer fast 1000 Räder verkauft. Man fällt damit aber immer noch auf", sagt Philipp Grünberger. Das Holz des Rahmens sei ähnlich steif wie Carbon und habe gute Dämpfungseigenschaften. "Unser Rennrad wiegt 8,5 Kilogramm, das E-Bike mit verstecktem Akku hat 19 Kilo."

Philipp Grünberger auf einem Holzfahrrad von „MyEsel“ Bild: J. Grünwald

Wer sich sportlich kleiden will, findet ein besonders großes Angebot. Dabei spielt Müll aus dem Meer eine tragende Rolle. "Für schweißtreibende Sportarten und einen guten Halt braucht man einfach Kunstfasern, da verwenden wir recycelten Polyester aus PET-Flaschen und Polyamid aus alten Fischernetzen", sagt Denise Herrera Peña, die gemeinsam mit ihrem Mann und Designer Michael das Linzer Label "Nice to meet me" gegründet hat. Die Yogakleidung werde aus Bio-Baumwolle und Tencel, der natürlichen Faser der Lenzing AG, gefertigt. "Das ist richtig angenehm auf der Haut."

"20 bis 30 recycelte PET-Flaschen sind in einer Jacke verarbeitet", erklärt Christian Huber vom Linzer Fachgeschäft "Kleider machen Leute". Er hat das spanische Label Ecoalf im Sortiment, das als Motto auf seine Mode schreibt: "Because there is no planet B."

Denise und Michael Herrera produzieren nachhaltige Sportmode. Bild: J. Grünwald

Wer gar nicht ins Schwitzen kommen möchte, könnte auf der "WearFair" Deo einkaufen. Sabine Tatzber stellt "Natürliches für Haut und Sinne" her. Die Deocreme für Männer und Frauen mit Salbei und Orangenaroma duftet angenehm. "Sie enthält keinen Alkohol und brennt daher auch nicht nach dem Rasieren", erklärt die Niederösterreicherin.

Um auch nach der "WearFair" qualitätsvolle und klimafreundliche Produkte zu finden, empfiehlt Landesrat Rudi Anschober die App "Gutes Finden". "Das ist so etwas wie die tägliche WearFair."

> Video: Die WearFair war auch Thema bei OÖN-TV

