Charles in Deutschland: „Backpflaumen“ für den Monarchen

So ein Staatsbesuch ist minutiös geplant, Protokollchefs feilen seit Monaten am Ablaufplan. Und doch bleiben Unwägbarkeiten. Verkehrsstaus, Verspätungen aber auch Peinlichkeiten sind nicht ausgeschlossen. Vorsicht sollten die Verantwortlichen etwa bei der Auswahl des Gastgeschenks walten lassen. Als Queen Elizabeth 2015 vom damaligen Bundespräsident Joachim Gauck das Gemälde „Pferd in Royalblau“ bekam, war sie sichtlich „not amused“.