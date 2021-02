Babyglück: Anna Veith wird zum ersten Mal Mutter

"Liebe im Bauch. Mommy and Daddy to be" schreibt die Salzburgerin heute Montag auf ihrem Instagram-Account und verkündet ihre erste Schwangerschaft mit einem liebevollen Bild gemeinsam mit ihrem Ehemann Manuel. Zu sehen ist sie bereits mit einem kleinen Babybäuchlein.

Sie seien "sehr dankbar und voller Liebe". Zahlreiche Größen des Skisports gratulierten der ehemaligen Kollegin und ihrem Ehemann bereits. Erst im Mai vergangenen Jahres hat sich die dreifache Olympia-Medaillengewinnerin und dreifache Weltmeisterin aus dem Ski-Zirkus zurückgezogen.