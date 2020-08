Baby-Überraschung: Arnold Schwarzenegger erstmals Großvater geworden

Der US-Sender "Entertainment Tonight" ("ET") verkündet am Sonntagabend die freudige Botschaft. Dabei bezieht sich "ET" auf die Aussagen von Katherines Bruder Patrick Schwarzenegger (26).

"Es geht ihnen gut, ich habe ihr gerade ein kleines Geschenk besorgt", sagte der 26-Jährige dem Sender. Er zeigte den Daumen nach oben und ein Päckchen mit einer rosa Masche in die Kamera. Es war aber unklar, ob das Geschenk für seine Schwester oder das Baby war.

Die frischen Großeltern Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, sowie Katherines Geschwister Christina und Christopher sollen die 30-Jährige bereits in ihrem Haus besucht haben.

Die Autorin Katherine Schwarzenegger ist seit 2019 mit dem Hollywood-Schauspieler Chris Pratt verheiratet. Bild: REUTERS

Eine offizielle Bestätigung der frisch gebackenen Eltern gab es vorerst noch nicht. Der Zeitpunkt der Geburt wurde ebenso noch nicht bekannt gegeben, jedoch sei das Auto des Jurassic-World Darstellers Pratt am Freitagnachmittag beim St. John's Hospital in Santa Monica gesehen worden.

Der Jurassic-World-Star Chris Pratt ist im Vaterglück. Bild: REUTERS