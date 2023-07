Aus Rache: Cardi B schmeißt Mikrofon auf Zuschauerin

Eine Zuschauerin hatte die Sängerin mit einem Getränk nass gespritzt. Deren Gegenschlag ließ nicht lange auf sich warten. Unmittelbar nach der Getränkedusche warf Cardi B ihr Mikrofon mit voller Wucht auf die Konzertbesucherin. Anschließend greifen auch die Sicherheitsleute ein. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich am Sonntag in sozialen Netzwerken.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren auch schon andere Musikerinnen und Musiker bei Auftritten aus dem Publikum heraus attackiert worden. Sängerin Bebe Rexha wurde bei einem Konzert in New York von einem Handy getroffen. Bei einem Konzert von Popstar Pink London warf ein Fan Medienberichten zufolge eine Tüte mit der Asche seiner verstorbenen Mutter auf die Bühne.

