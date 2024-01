Aus dem Vorspann von "Sex and the City": Carries Tüllrock kann ersteigert werden

Das Auktionshaus Julien's bietet mehrere Kleidungsstücke "ikonischer Frauen" an. Die Auktion war bereits vor einigen Wochen angekündigt worden und ist für den 18. Jänner geplant.

Das Tutu aus dem Vorspann der Serie sei von Kostümbildnerin Patricia Field ausgewählt worden, die das Kreativgenie hinter allen wunderbaren Looks der Serie gewesen sei, sagte eine Expertin des Auktionshauses der britischen Nachrichtenagentur PA. Dem Auktionshaus in den USA zufolge waren für den Dreh des Serienintros mehrere solcher Röcke am Set vorrätig. Bei der Auktion soll zum Beispiel auch ein Cocktailkleid von Prinzessin Diana unter den Hammer kommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie Serien den Sex verändern [OÖNplus]

Auf diesen Rock haben es "Sex and the City"-Fans schon lange abgesehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper