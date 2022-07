Aus dem kleinen Prinzen wird ein großer Bub

Der Kensington-Palast veröffentlichte zu seinem Festtag ein Foto des Dritten in der britischen Thronfolge an einem Strand in Großbritannien. Das Foto hat wie schon oft seine Mutter Herzogin Kate geschossen.

Der älteste Sohn von Kate und Prinz William (beide 40) war in den vergangenen Monaten immer wieder in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. So hatte er an der Seite seiner Eltern sowie seiner Schwester Charlotte (7) und seines Bruders Louis (4) mehrere Veranstaltungen zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) besucht.

Dass er künftig deutlich stärker im Licht der Öffentlichkeit stehen wird, halten Experten allerdings für unwahrscheinlich. "Sowohl der Herzog als auch die Herzogin von Cambridge haben klargemacht, dass sie wollen, dass ihre Kinder eine so normale Kindheit wie möglich haben", sagt Monarchie-Experte Craig Prescott.

Aus für die kurzen Hosen

Bis George einmal auf dem britischen Thron sitzt, dürfte noch viel Zeit vergehen. Die "Times" hat ausgerechnet, dass es locker bis zum Jahr 2072 oder noch länger dauern könnte, bis Prinz George gekrönt wird – sein Vater William hätte dann sein 90. Lebensjahr erreicht.

Aufmerksame Beobachter weisen schon länger darauf hin, wie – zumindest im Blick auf die Garderobe – aus dem kleinen Prinzen George allmählich ein großer Bub wird: Die kurzen Shorts – vom Nachwuchs der britischen Oberschicht bei fast jedem Wetter getragen – werden bei offiziellen Auftritten langsam gegen die lange Anzughose eingetauscht.