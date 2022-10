Aufreger und große Auftritte: Was von den Modewochen in Erinnerung bleibt

Nach New York, London und Mailand schloss Paris gestern als letzte der "Big Four" den internationalen Schauenmarathon ab. Die ganz Großen der Branche hatten in diesen Tagen ihre Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2023 gezeigt – und dabei so manche Überraschung im Gepäck. Ein Auszug.

Aufwändige Schnitte, kunstvolles Design: Balmain verzauberte das Publikum mit seiner neuen Frühjahr-/Sommer-Kollektion. Einer der Höhepunkte der Show war jedoch Sängerin Cher. Die 76-Jährige ging überraschend über den Laufsteg – in einem hautengen Latex-Anzug.

Sängerin Cher im hautengen Latex-Anzug auf dem Laufsteg Bild: APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Auch Dolce & Gabbana verließen sich bei ihrer Präsentation auf Star-Power und hatten Wochen vor der Show eine "Überraschung" angekündigt. Die entpuppte sich als Schwarz-Weiß-Film, in dem Kim Kardashian Pasta aß. Das Video lief übergroß im Hintergrund, während die Models die Kollektion vorführten.

Dolce & Gabbana zeigten einen Film mit Kim Kardashian beim Pastaessen. Bild: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Es dürfte ein Moment sein, an den sich die Modewelt noch lange erinnern wird: Model Bella Hadid betrat nur mit einem Tanga und Stilettos bekleidet den Laufsteg der Coperni-Show. Das Pariser Label hatte sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Aus zwei Sprühdosen wurde Hadid ein Kleid direkt auf den Körper gesprüht.

Eine wohl einzigartige Inszenierung lieferte Gucci. Das Label stellt 68 Looks an einzelnen Models vor, bevor am Ende eine Wand in der Mitte des Laufstegs hinaufging und enthüllte, dass das Publikum auf der anderen Seite die exakt gleiche Show gesehen hatte – präsentiert vom jeweiligen Zwilling.

68 Zwillingspaare präsentierten die neue Kollektion des Luxuslabels Gucci. Bild: APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Saint Laurent zeigte seine Kleider der neuen Kollektion für den Frühling 2023 vor atemberaubender Kulisse – nämlich direkt vor dem Eiffelturm. Auffällig waren vor allem die XXL-Mäntel, die bis zum Boden reichen.

Der Trend bei Saint Laurent: überlange Mäntel mit Schulterpolstern Bild: APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Viele Labels haben mit Sneakers abgeschlossen und zeigen so gut wie gar keine Turnschuhe mehr. Stattdessen dominierten ultrahohe Plateauschuhe – etwa bei Vivienne Westwood. Etro kombinierte Socken zu Clogs, und bei Fendi betraten Models in grasgrünen Modellen den Laufsteg.

Oft zu sehen: ultrahohe Plateauschuhe – hier bei Vivienne Westwood Bild: APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Dicht gedrängt war das Staraufgebot bei Dior. Zu Gast war etwas das frühere Supermodel Elle Macpershon (58), auch bekannt als "The Body", und Maye Musk (74), die Mutter von Tesla-Chef Elon Musk (51), die selbst einen Modeblog betreibt. Einen strahlenden Auftritt bei der Fashion Week in Paris legte auch die 64-jährige Schauspielerin Andie MacDowell hin – samt silberner Naturhaarfarbe und in knapper Robe.

Mit grauen Haaren und in großer Robe: Schauspielerin Andie MacDowell (64) strahlend schön bei einem Laufstegauftritt in Paris Bild: APA/AFP/JULIEN DE ROSA

