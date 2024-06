Aufgeregte Königskinder bei Taylor-Swift -Konzert

Der britische Thronfolger Prinz William hat am vergangenen Wochenende seinen 42. Geburtstag beim Taylor-Swift-Konzert im Wembley-Stadion in London gefeiert. Die 34-jährige Pop-Ikone stand am Freitag zum ersten von mehreren Konzerten ihrer Eras-Tournee in London auf der Bühne. Mit von der Partie waren auch Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9), denen man die Begeisterung genauso ansehen kann wie ihrem Papa.

