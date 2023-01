Auf legendärem Zebrastreifen: Ex-Beatle McCartney auf Abbey Road "fast überfahren"

Der britische Musiker habe für eine Dokumentation seiner Tochter Mary über die Abbey Road Studios das berühmte Albumcover der Beatles von 1969 nachstellen wollen, sagte Mary McCartney dem "S Magazine" am Sonntag.

"Als wir auf dem Weg (aus dem Studio) waren, habe ich zu ihm gesagt: Ich filme dich auf dem Zebrastreifen, und er ist drüber gelaufen und dieses Auto hat überhaupt nicht für ihn angehalten!" Das sei sehr lustig gewesen, so Mary McCartney

Der Dokumentarfilm "If These Walls Could Sing" (2022) bei Disney+ ist eine Hommage an das Aufnahmestudio Abbey Road Studios in der gleichnamigen Londoner Straße, in dem auch die Beatles Musik aufgenommen haben.

