Auch Königskinder haben jetzt frei

"Im Sommer werden wir den ganzen Tag lang schwimmen!", postete die norwegische Kronprinzenfamilie auf Facebook. Die nächsten Wochen verbringen Prinz Haakon (46), Mette-Marit (45) und die Kinder Ingrid Alexandra (15) und Sverre Magnus (13) auf der Insel Dvergsøya in Südnorwegen. Zu Beginn ihres Urlaubs posierten sie für die Fotografen, Mette-Marit sieht auf den Bildern ganz entspannt aus. Seit bekannt wurde, dass sie an einer Lungenfibrose leidet, wurde sie bei ihren Auftritten stets von ihrer Familie unterstützt.

Noch kein Urlaub für die Queen

Auch die Queen wollte eigentlich schon längst auf Urlaub sein: Die 93-Jährige und ihr Mann Prinz Philip (98) halten sich jedes Jahr von Mitte Juli bis Oktober auf Schloss Balmoral auf. Weil mit Boris Johnson aber ein neuer Premierminister ins Amt gewählt wurde, konnte sie London nicht wie geplant verlassen. "Sobald alle Termine abgearbeitet sind, wird die Queen aber sofort nach Schottland aufbrechen", ist Royal-Expertin Katie Nicholl überzeugt. Auf Schloss Balmoral genießt die Queen ausgedehnte Teestunden mit der Familie und lange Spaziergänge mit ihren Corgis. Die jungen Royals zog es heuer in die Ferne. Medienberichten zufolge sind Prinz William (36) und Kate (36) mit ihren drei Kindern auf die Karibikinsel Mustique gereist. Und Prinz Harry (34) und Ehefrau Meghan (37) genießen vermutlich mit Baby Archie den ersten Sommer zu dritt zu Hause in ihrem Cottage in Windsor. Erst im Herbst soll es dann auf große Reise nach Südafrika gehen.

Die Schweden bleiben ebenfalls daheim. Kronprinzessin Victoria (42), Ehemann Daniel (45), die Kinder Estelle (7) und Oscar (3) machen sich heuer wieder schöne Tage in ihrer Sommerresidenz auf der Ostseeinsel Öland. In den Ferien stehen Schwimmen, Radeln und Eis-Essen auf dem Programm. Auch die dänische Königsfamilie befindet sich mitten in der Sommerpause. Seit Kurzem ist Königin Margrethe (79) mit ihrer Familie auf Schloss Gråsten – und freut sich am meisten über die Zeit mit ihren Enkeln.

Urlaubsgrüße sendet jedes Jahr auch die niederländische Königsfamilie. Heuer fand das Fotoshooting von König Willem-Alexander (52), Maxima (48) und ihren drei Prinzessinnen Amalia (15), Alexia (14) und Ariane (12) im Garten der königlichen Residenz bei Den Haag statt. Wohin es danach in die Ferien ging, blieb allerdings ein gut gehütetes Geheimnis.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.