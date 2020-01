Auch Freunde lassen kein gutes Haar an Meghan

Nach der Rücktrittserklärung weilt Prinz Harry (35) in London, um die Details für den "royalen Ausstieg" zu klären, seine Frau Meghan (38) ist unterdessen nach Kanada zu ihrem Baby Archie (8 Monate) zurückgekehrt. Doch untätig war die gebürtige US-Amerikanerin nicht. In Vancouver besuchte sie eine Hilfseinrichtung für Frauen.

Unterdessen gehen die Spekulationen weiter, wie das zukünftige Leben der beiden aussehen wird. Auch mit Kritik an der Herzogin, die für den Ausstieg verantwortlich gemacht wird, wird nicht gespart. So erklärte eine Bekannte der 38-Jährigen auf "dailymail.co.uk": "Es ist entweder ihr Weg oder gar keiner – wenn es schwer wird, zieht sie sich zurück." Und über die Ehe mit Harry heißt es: "Meghan ist immer der Mittelpunkt der Beziehung, egal welchen Titel Harry trägt. Sie will im Rampenlicht stehen, aber unter ihren eigenen Bedingungen."

