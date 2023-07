Antrag im Mailänder Dom: Boris Becker will wieder heiraten

Wie "The Sun" berichtet, soll der 55-Jährige seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (33) einen Heiratsantrag gemacht haben – und zwar ganz romantisch im Mailänder Dom. In der Stadt hat sich das Paar nach Beckers Haft in London ein neues Leben aufgebaut.

231 Tage im Gefängnis

Der Ex-Tennisprofi kam Mitte Dezember in Großbritannien nach 231 Tagen Gefängnis frei. Er war Ende April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Einen Teil seiner Einnahmen muss Becker weiter an Insolvenzverwalter abtreten. Außerdem darf er vorerst nicht wieder in seine frühere Wahlheimat Großbritannien einreisen.

Ein Blick ins Archiv:

Bildergalerie: Boris Becker: Vom Tennis-Olymp auf die Anklagebank (Foto: (EPA)) Bild 1/21 Galerie ansehen

