Angst vor der Biografie von Prinz Harry "Der Palast sitzt auf glühenden Kohlen"

Prinzessin Kate dürfte schon schönere Geschenke erhalten haben. Am 10. Jänner 2023 soll die Autobiografie ihres Schwagers Prinz Harry erscheinen – einen Tag nach dem 41. Geburtstag der Ehefrau von Prinz William könnte die Stimmung in der Royal Family damit auf einen neuen Tiefpunkt sinken. "Dieses Buch ist noch viel schlimmer, als die Leute denken", zitierte die Zeitung "The Sun" eine Quelle.