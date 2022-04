Andreas Gabalier polarisiert mit Corona-Aussagen

In der "Giovanni Zarrella Show" am Samstagabend im ZDF stellte der selbst ernannte "Volks-Rock 'n' Roller" seinen Song "Neuer Anfang" vor. Im Gespräch mit Moderator Zarrella erzählte der steirische Sänger von seiner Reise in die Country-Hochburg Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Dabei kam auch das Thema Corona zur Sprache: "Es war auch so positiv zu sehen, wie die Amerikaner mit Corona umgehen. Wir haben die ganze Zeit keine Maske gesehen, es waren keine Impfnachweise erforderlich. Das war Lebensfreude pur“, sagte Gabalier.

In den sozialen Netzwerken wurden die Aussagen des Musikers kritisch kommentiert:

"Das möchte ich klipp und klar sagen"

Am Sonntag meldete sich Andreas Gabalier mit einem Video auf Instagram zu Wort. "Ich möchte auch noch einmal ganz klipp und klar sagen, dass ich gestern keine Corona-Maßnahmen kritisiert oder infrage gestellt habe. Ich habe lediglich von einem sehr positiven und maskenfreien Leben in den letzten Monaten rund um die Produktion meiner neuen CD in Amerika erzählt, das ich sehr genossen habe", sagte der Sänger. Er hoffe, "dass man mir nicht wieder die Worte im Mund umdreht und aus einer Fliege einen Elefanten strickt."

Gabalier in Mörbisch

Heute, Montag, wird Andreas Gabalier mit einer Ankündigung vor die Presse treten. So soll der Volks-Rock 'n' Roller im Sommer auf der Seebühne Mörbisch auftreten. Die Pressekonferenz übertragen wir um 10 Uhr im Livestream.