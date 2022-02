Als Dior die Mode revolutionierte

In der Avenue Montaigne Nummer 30 findet am 12. Februar 1947 ein Defilee statt, wie es niemand erwartet hätte. Ein gewisser Christian Dior, ein Debütant der Pariser Haute Couture, ruft die Rückkehr zu Glamour und Opulenz aus: mit taillierten Jacken, betonter Brust, schwingenden Röcken und verschwenderischer Stofffülle. Der "New Look" ist geboren und wird zu einem der prägendsten Kapitel der Modegeschichte.