Als die englische Königin hier zu Gast war

Mehr als 50 Jahre ist es bereits her, dass Königin Elizabeth in Österreich zu Gast war – ihr bisher einziger Staatsbesuch hier. Und der glich einem Triumphzug, wie die OÖN damals berichteten.

Sechs Tage – von 5. bis 10. Mai 1969 – dauerte der Aufenthalt von Queen Elizabeth, ihrem Mann Prinz Philip und Tochter Prinzessin Anne (die aufgrund einer Verkühlung später nachreiste). Schon Wochen vorher sollen die Aufregung groß und die Vorbereitungen umfangreich gewesen sein, wie die OÖN berichteten.

Das Land putzte sich heraus, rote Teppiche wurden ausgestaubt und sogar gepanzerte Limousinen aus Deutschland geliehen. Schon bei ihrer Ankunft am Flughafen – die Königin wurde mit Fanfarenklängen und einem Kinderchor empfangen – säumten Tausende Schaulustige die Straße von Schwechat nach Wien. 50.000 Menschen sollen es gewesen sein. Ganz Österreich konnte zudem die Begrüßung durch Bundespräsident Franz Jonas im Fernsehen mitverfolgen. Er überreichte der Queen anschließend einen Strauß violetter Orchideen, wie OÖN-Korrespondent Ulrich Stocker zu berichten wusste.

Die damals 43-jährige Königin trug demnach übrigens ein lachsrosa Seidenkleid und einen Hut mit rot-weiß-rotem Band.

In der Bundeshauptstadt selbst wartete ein "dicht gedrängtes Programm" auf die (ganz in Lichtgrün gekleidete) Königin, darunter eine Vorführung der Spanischen Hofreitschule. Auch eine typische Gemeindewohnung in Kaisermühlen wurde der Queen zur Besichtigung vorgeführt. Ob sie von Räumlichkeiten der Familie Chlumetzky tatsächlich beeindruckt war, ist indes nicht überliefert. "Sehr schön wohnen Sie hier", soll sie angeblich nur gesagt haben. (had)