Als Demi Moore zu Gast in der Plus City war

"Sie kamen, lächelten und kassierten" - so fassten die OÖ Nachrichten damals den Besuch der Hollywood-Stars Demi Moore und Ashton Kutcher in Oberösterreich zusammen. Am 29. Oktober 2012 war das ehemalige Ehepaar in der Plus City in Pasching zu Gast, um Spenden für ihre "Demi and Ashton Foundation“ zu sammeln, die gegen sexuellen Missbrauch und Sklaverei kämpft.

Die beiden Schauspieler waren am Vormittag mit einem Privatjet aus München auf dem Linzer Flughafen in Hörsching gelandet. Danach fuhren sie in das Hotel am Domplatz nach Linz, um sich zu erholen, bis sie am Nachmittag in Richtung Einkaufszentrum aufbrachen.

In der Plus City drängten sich die Schaulustigen, um einen Blick auf das Glamour-Paar zu erhaschen:

So voll ist die Plus City nicht einmal im Weihnachtsgeschäft. Bild: Tischler

Moore im Pelzmantel

"Das Medieninteresse war sehr groß, als Demi Moore (47) und Ashton Kutcher (32) um 14.21 Uhr die Bühne betraten. Sie trug ein knappes Samtkleid und Pelzmantel, er präsentierte sich lässig in Jeans, Sakko und Haube", schrieben die OÖN tags darauf. "Fast könnte man also glauben, dass in diesem Einkaufszentrum etwas besonders wichtiges geschehen wird. Sogar ein eigenes Pressezentrum ist eingerichtet worden", berichtete Redakteur Alexander Ritzinger mit einem Augenzwinkern vom hohen Besuch aus Hollywood.

Bildergalerie: Demi Moore und Ashton Kutcher zu Gast in Linz:

Die beiden Schauspieler stellten sich kurz den Fragen von ORF-Talkerin Vera Russwurm und von anwesenden Journalisten, "und weg waren sie nach gerade einmal einer Dreiviertelstunde." Die schon damals anhaltenden Trennungsgerüchte ließ das Paar unkommentiert, ein Jahr später gaben Moore und Kutcher dann die Trennung nach sechs Ehejahren bekannt.

Nach einem Gala-Dinner samt Charity-Auktion und Pokerturnier verließen Demi Moore und Ashton Kutcher Linz wieder und reisten weiter nach Moskau.