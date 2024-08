Alain Delon wird am Samstag in Privatgruft beigesetzt

Den Nachrichtensendern CNews und BFMTV zufolge beginnt die Trauerfeier um 17.00 Uhr in Douchy-Montcorbon im Département Loiret südöstlich von Paris, wo der Schauspieler seine letzten Lebensjahre verbracht hatte und am Sonntag gestorben war. Der katholische Priester Jean-Michel Di Falco wird nach eigenen Angaben die Trauerfeier leiten. Er sei von Delon darum gebeten worden, sagte Di Falco der Nachrichtenagentur AFP.

Delon hatte in einem Interview im Jahr 2018 über seinen tiefen Glauben und seine "Leidenschaft für (die Jungfrau) Maria" gesprochen. "Das ist die Frau, die ich auf der Welt am meisten liebe und mit der ich am häufigsten spreche", sagte er damals.

Delon war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Seinem Wunsch entsprechend soll er in einer Gruft auf seinem Privatgrundstück in Douchy bestattet werden. Eine entsprechende Sondergenehmigung wurde am Dienstagnachmittag von der Präfektin des Départements Loiret unterzeichnet, wie AFP aus informierten Kreisen erfuhr.

"Macht euch keine Sorgen um Loubo"

Sein Wunsch, zusammen mit seinem Hund Loubo begraben zu werden, wird sich jedoch nicht erfüllen, wie die Brigitte-Bardot-Stiftung am Dienstag mitteilte. "Macht euch keine Sorgen um Loubo", schrieb die Tierschutzorganisation im Onlinedienst X. Delons Familie habe bestätigt, dass sie sich um den Hund kümmern werde. Der Belgische Schäferhund werde "natürlich nicht eingeschläfert".

Delon hatte zudem darum gebeten, im kleinen Kreis beigesetzt zu werden, ohne staatliche Ehren, wie sie seinem 2021 gestorbenen Freund und Kollegen Jean-Paul Belmondo zuteil geworden waren.

Alain Delon war in den 60er und 70er Jahren durch Filme wie "Der Swimmingpool" mit Romy Schneider, "Borsalino" mit Jean-Paul Belmondo, "Der eiskalte Engel" von Jean-Pierre Melvilles und "Der Leopard" von Luchino Visconti berühmt geworden. 2019 wurde er beim Festival in Cannes mit der Goldenen Palme für sein Lebenswerk geehrt.

