Al Pacino (81) und Mick-Jagger-Ex (28) frisch verliebt?

Vor zwei Jahren ging Al Pacinos Beziehung zu Schauspielerin Meital Dohan (42) in die Brüche. Seit einiger Zeit soll der 81-Jährige eine neue Partnerin an seiner Seite haben. Es handelt sich um die 28-jährige Ex-Freundin von Musiker Mick Jagger (78), Noor Alfallah, die aus einer wohlhabenden Familie stammen und in Beverly Hills aufgewachsen sein soll. Diese Woche dinierten die beiden gemeinsam mit Freunden bei einer Kunstausstellung. Julian Schnabel, der Vater von Klum-Ex Vito Schnabel, stellte aus und gesellte sich dazu. Jason Mamoa, Schauspieler und Model, teilte den Schnappschuss auf Instagram.

Alfallah ist als Filmproduzentin und Influencerin tätig, Schlagzeilen machte sie aber auch in der Vergangenheit immer wieder mit ihren älteren Liebschaften: Mit zarten 22 Jahren lernte Alfallah den Frontman der Rolling Stones kennen und war schließlich drei Jahre mit ihm liiert. Auch mit dem milliardenschweren Investor und Philanthropen Nicolas Berggruen (60) war sie vorübergehend zusammen. Auch nach einem Treffen mit dem 91-jährigen Clint Eastwood gab es Liebesgerüchte, diese dementierte die 28-Jährige aber. Der Schauspieler sei nur ein Freund der Familie, sagte sie.

Al Pacino würde somit in ihr Beuteschema passen. "Alter spielt für mich keine Rolle", erklärte sie einmal über ihre Beziehung zu Mick Jagger.