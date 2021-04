Abgeordnete kehren für Gedenken an Prinz Philip aus Osterpause zurück

Im Londoner Unterhaus sollten am Montag führende Politiker und die Abgeordneten persönlich oder per Videoschaltung zusammenkommen, um dem am Freitag verstorbenen Herzog von Edinburgh Tribut zu zollen. Der reguläre Betrieb war ursprünglich erst für Dienstag geplant. Auch im britischen Oberhaus standen Gedenkveranstaltungen auf dem Programm. Medienberichten zufolge wollte Premier Boris Johnson sogar extra vorher noch seine Haare schneiden lassen - das ist durch die Lockerungen seit Montagfrüh wieder möglich. Bis zur Trauerfeier am kommenden Samstag gilt in Großbritannien offiziell Staatstrauer.

