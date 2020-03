90 Jahre Tiefkühlkost: Von den Inuit in die heimischen Küchen

Vor 90 Jahren, am 6. März 1930, wurden in den USA - genauer gesagt in Springfield - erstmals tiefgekühlte Lebensmittel in ausgewählten Supermärkten verkauft. Als Erfinder der Tiefkühlkost gilt der Biologe Clarence Birdseye. Er entdeckte im Rahmen eines Aufenthalts bei den Inuit in Grönland, dass frisch gefangene Fische bei Temperaturen von etwa minus 40 Grad Celsius sofort frieren, nach dem Auftauen aber frischer schmecken als gekühlter Fisch - und das sogar Monate später. Nach viel Tüftelei und einigen Rückschlägen brachte er schließlich Tiefkühlkost erfolgreich auf den Markt.

In Österreich begann die Geschichte der Tiefkühlkost etwas später als in den USA, und zwar in den frühen 1940er Jahren. Während die ersten Truhen und Produkte aus Deutschland importiert wurden, begann der österreichische Pionier der Tiefkühlkost, Hans Petter, mit dem Tieffrieren von Gemüse in Raasdorf im Marchfeld und legte damit den Grundstein für iglo Österreich.

Natürliche Form der Konservierung

Tiefkühlen ist damals wie heute eine natürliche Form der Konservierung, die keine weiteren Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel braucht. Was ursprünglich in Grönland die von Natur aus tiefen Temperaturen erledigten, macht heute die Technik des Blitzfrierens - also schnelles Einfrieren bei etwa minus 30 Grad - möglich. Der Vorteil: Während sich durch das Einfrieren die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängert, bleiben die Inhaltsstoffe - auch über längere Zeiträume - zum größten Teil bestehen. So bleibt nicht nur der Eiweiß-, Kohlenhydrat- oder Fettgehalt von Lebensmitteln unverändert, sondern auch Vitamine und Mineralstoffe bleiben bestmöglich erhalten.

Seit den 1960er Jahren - als Kühltruhen vermehrt zur Standardausstattung heimischer Küchen wurden -, sind Tiefkühlprodukte auch in österreichischen Haushalten etabliert. Der Pro-Kopf-Verbrauch entwickelte sich rasant: von 1,9 kg im Jahr 1965 auf 4 kg im Jahr 1975 und 15,6 kg im Jahr 1995. 2019 konsumierte jeder österreichische Haushalt durchschnittlich 22 kg Tiefkühlprodukte - Eis und Torten ausgenommen.

Eine wichtige Rolle im Tiefkühlregal spielt - damals wie heute - noch Fisch, quasi das tiefgekühlte Ursprungsprodukt. Denn die Hitliste der Lieblingstiefkühlgerichte der Österreicher 2019 führt das Fischstäbchen an. Zu den meistgekauften Tiefkühlprodukten gehören außerdem Pommes Fittes, Marillenknödel und Cremespinat.