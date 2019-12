60 Millionen Euro: Juwelenraub bei Ecclestone-Tochter Tamara

Berichten zufolge räumten Diebe am vergangenen Freitag mehrere Safes mit wertvollem Schmuck im Anwesen des 35 Jahre alten Models und Reality-TV-Stars im schicken Londoner Stadtteil Kensington aus.

Ein Sprecher der Familie bestätigte der britischen Nachrichtenagentur PA den Vorfall: "Tamara und ihrer Familie geht es gut, aber sie sind offensichtlich verärgert und erschüttert." Scotland Yard teilte mit, es habe am Freitagabend einen Einsatz wegen Einbruchs und Juwelendiebstahls gegeben, nannte jedoch keinen Namen oder genaue Adresse.

Einem Bericht der Tageszeitung "The Sun" zufolge beläuft sich der Wert des gestohlenen Schmuckstücke auf 50 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 60 Millionen Euro). Darunter soll auch ein Cartier-Armband sein, dass ein Hochzeitsgeschenk gewesen und allein 80.000 Pfund wert sein soll. Tamara Ecclestone lebt mit ihrem Mann Jay Rutland (38) und Töchterchen Sophia (5) in dem großzügigen Stadthaus nahe des Kensington-Palasts, das laut "The Sun" 57 Zimmer hat. Die Familie war dem Bericht zufolge gerade erst zu ihrem Weihnachtsurlaub aufgebrochen, als die Diebe über eine Gartentür einstiegen. Erst nach knapp einer Stunde seien sie von einem Sicherheitsmann entdeckt worden und geflohen.

Ecclestones Sprecher rief Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden. Festnahmen habe es keine gegeben, teilte Scotland Yard mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.