501 Kilogramm: "Game of Thrones"-Star bricht Kreuzheben-Weltrekord

Der 31-Jährige hob 501 Kilogramm und damit ein Kilogramm mehr als der Rekordhalter Eddie Hall 2016, berichtete der US-Sportsender ESPN. "Mir fehlen die Worte. Was für ein toller Tag, an den ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde", so Björnsson auf Instagram.

