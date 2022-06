5 Fragen zum bewussten Mode-Shoppen

Alexandra Russ liebt Mode – und verurteilt die schmutzigen Praktiken dahinter. "Der Film ,True Cost‘ hat mich zum Umdenken gebracht. Da wurde mir bewusst, was für ein dreckiges Geschäft das ist und wie oft ich selbst in die Fast-Fashion-Falle getappt bin", sagt die 47-Jährige, die mit ihrer Familie in Wien lebt. "Ich hab mich vor den Kleiderschrank gestellt und gefragt: Alles wegschmeißen?", erinnert sie sich. Die Antwort: "Natürlich nicht!