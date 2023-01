30. Todestag: Audrey Hepburns Stil wird niemals alt

Große Sonnenbrillen, wippende Tellerröcke, Ballerinas und natürlich das kleine Schwarze: Audrey Hepburn gilt auch 30 Jahre nach ihrem Tod als eine der größten Stilikonen aller Zeiten.

Die Schauspielerin, die am 20. Jänner 1993 im Alter von nur 63 Jahren an Krebs starb, faszinierte in den 50er und 60ern ein Millionenpublikum. Unvergessen etwa ihre Rolle als Prinzessin in dem Filmklassiker "Ein Herz und eine Krone" oder als quirliges Partygirl Holly Golightly in "Frühstück bei Tiffany". Die Aufnahme, wie sie vor dem Schaufenster – Croissant in der Hand, mit Perlenkette, dunkler Brille, Opern-Handschuhen und in ein schwarzes Kleid gehüllt – eine Pause einlegt, ist legendär. Und war gleichzeitig der Startschuss für den Siegeszug des "little black dress", das bis heute zur Standardgarderobe vieler Frauen zählt.

Schlichte Bluse, weiter Rock und gemustertes Halstuch: In dem Klassiker „Ein Herz und eine Krone“ bezauberte sie (nicht nur) Gregory Peck. Bild: dpa

Tochter einer Baronin

Die Schauspielerin selbst wurde als Tochter einer holländischen Baronin und eines britisch-irischen Bankiers 1929 in Brüssel geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Ballerina, musste sich aber bald eingestehen, dass sich ihr Traum nicht erfüllen würde. Durch die Mangelernährung während des Krieges war ihr Muskelwachstum beeinträchtigt, wodurch sie trotz aller Anstrengungen nicht mit den anderen Tänzerinnen mithalten konnte. Sie begann als Fotomodel zu arbeiten, ergatterte kleine Filmrollen und machte schließlich in Amerika ganz groß Karriere. Hollywood riss sich um die zarte Schönheit, die so gar nicht den – bisher so gefragten – Sex-Appeal einer Marilyn Monroe hatte. Dass sich auch viele Modemacher um Audrey Hepburn scharten, wird oftmals ihrem zierlichen Körperbau zugesprochen (die Kleiderpuppe, die 1954 zur Herstellung ihrer Garderobe angefertigt wurde, musste bis zu ihrem Lebensende nicht mehr geändert werden). Doch das allein war es nicht. "Es ist die Art, wie sie die Kleider zu tragen weiß, voller Ausdruck, Würde und Erfindungsgeist", sagte ihr Lieblingsdesigner Hubert de Givenchy einmal. Audrey Hepburn selbst empfand sich nie als schön. Im Gegenteil, sie war der Meinung, ihr Stil sei leicht zu kopieren: "Dafür braucht man nur eine Ponyfrisur, Sonnenbrillen und ärmellose Kleidchen." Eine charmante Untertreibung.

Bildergalerie: Audrey Hepburn starb vor 30 Jahren Audrey Hepburn (Foto: EPA) Bild 1/19 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valerie Hader