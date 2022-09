30 Stunden Schlangestehen für die Queen

Die Briten sind berühmt für das geduldige Anstehen. Jetzt dürften sie die längste Schlange in ihrer Geschichte gebildet haben. Gestern früh erreichte die Warteschlange der Trauernden, die der verstorbenen Queen Lebewohl sagen wollen, ihre maximale Ausdehnung. Vom Southwark Park wand sie sich am Südufer der Themse entlang bis zum Parlament, wo in der Westminster Hall der Sarg von Königin Elizabeth II. öffentlich aufgebahrt ist. Das ist eine Strecke von fünf Meilen oder acht Kilometern. Für die Tausenden, die sich in die Schlange eingereiht haben, bedeutet das eine Wartezeit von mindestens 14 Stunden. Manche rechnen mit 30 Stunden.

Die Leute kommen aus dem ganzen Land, wenn nicht aus der ganzen Welt. Die Geschwister Sanjay und Sardah sind aus Mauritius angereist. Warum wollen sie der Monarchin ihren Respekt zollen? "Sie war unser aller Großmutter", sagt Sanjay. Dem pensionierten Richter Esme Martins macht es nichts aus, Stunde um Stunde in der Schlange zu stehen. "Man schließt Freundschaften mit den Leuten um einen herum", meint er. "Wir haben Telefonnummern ausgetauscht." Die Stimmung sei "still und traurig, aber es gibt auch das Gefühl, dass wir ein großartiges Leben feiern".

König Charles kam zu Trauergottesdienst nach Cardiff. Bild: APA/AFP/POOL/FRANK AUGSTEIN

Mobile Toilettenhäuschen

Die Doktorandin Anoushka Alexander-Rose hatte gar nicht die Absicht, sich einzureihen. Die 25-Jährige hatte weder Wasser noch Mantel dabei, und auch vorher ihre Katze nicht gefüttert. Sie wollte nur die Leute beobachten, als "eine Art Studie der Gruppenmentalität oder des performativen Trauerns". Aber dann wurde sie gleichsam in die Schlange hineingezogen. "Nach zwei oder drei Stunden dachte ich, jetzt kann ich auch bleiben. Dann setzte Delirium ein." Ordner kümmern sich um die Leute. Mobile Toilettenhäuschen wurden entlang der Route aufgestellt, die für einen schnellen Boxenstopp genutzt werden, denn es muss ja rasch zurück in die Schlange gehen. Restaurants, Galerien, Theater und Konzerthallen bieten ebenfalls ihre Dienste an. Für manche wurden die Strapazen zu viel. Am ersten Tag des Schlangestehens musste der London Ambulance Service fast 300 Menschen versorgen, die zusammengeklappt waren. Es gab 17 Einlieferungen in Krankenhäuser.

Als "Triumph der britischen Wesensart" wurde diese Schlange gefeiert, als "das großartigstes Beispiel britischer Performance-Kunst", und es ist tatsächlich etwas ganz Außerordentliches, was da passiert. Niemand, der recht bei Verstand ist, würde sich in eine solche Reihe stellen, aber so viele wollen es tun. "Sie repräsentieren", konstatierte die "Times", "den Geist einer Nation, die einen Verlust erlitten hat." Man rechnet mit 750. 000 Menschen, die sich anstellen wollen, aber die Kapazität der Westminster Hall beträgt nur die Hälfte. Schätzungen gehen davon aus, dass bis um 6.30 Uhr am Montag, wenn der Sarg zur Trauerfeier in die Westminster Abtei gebracht wird, ein Maximum von 350.000 geduldigen Schlangestehern am Katafalk vorbeigegangen sein wird.

Wer Glück beim Timing hatte und um halb acht Uhr am Freitagabend in der Westminster Hall ankam, konnte den König sehen: Charles III. und seine drei Geschwister vollzogen die "Prinzenwache" und stellten sich 20 Minuten lang um den Sarg.

Die Schlange wird am Montagmorgen enden, und der letzte Akt in der nationalen Tragödie beginnt. In einer kurzen Prozession wird der Sarg zur Westminster Abtei überführt, wo ein Gottesdienst vor mehr als 2000 geladenen Gästen stattfindet.

Japans Kaiser fährt Bus

Das Staatsbegräbnis dürfte zum größten Stelldichein der Geschichte von Monarchen und Staatsoberhäuptern werden. Das Königreich hat volle diplomatische Beziehungen mit rund 160 Ländern auf der Welt, und deren Staatschefs plus Partner erhielten eine handgeschriebene Einladung. Allerdings sind einige Länder non grata. Nicht mit von der Partie sind zum Beispiel Russland und Weißrussland. Andere Länder wie Nordkorea bekamen nur eine Einladung auf Botschafterebene. Unter den adeligen Gästen wird auch ein Kaiser sein: Aus Japan kommt Tenno Naruhito mit seiner Frau Masako. Freilich wird er wie andere gekrönte Häupter oder Staatschefs vor der Westminster Abbey nicht in einer Limousine vorfahren dürfen. Denn auch ein Kaiser muss Bus fahren: Die VIPs, hatte das Außenministerium beschlossen, sollen sich in West London versammeln, wo sie dann per Bus zur Trauerfeier gebracht werden. Einzige Ausnahme ist der US-Präsident Joe Biden, der, weil besonders gefährdet, in seinem gepanzerten Cadillac, "Beast" genannt, vorfahren darf.

Letzte Ruhe neben Prinz Philip

Nach der Zeremonie in der Westminster Abtei wird es eine weitere Prozession geben. Der auf einer Lafette ruhende Sarg wird von 98 Matrosen zur Wellington Arch gezogen, wo er dann in einem Leichenwagen die Fahrt nach Windsor antritt. Dort, auf dem Stammschloss der Königsfamilie, wird die Beisetzung der Queen stattfinden. In der Sankt-Georgs-Kapelle findet sie an der Seite ihres im letzten Jahr verstorbenen Ehemanns Prinz Philip ihre letzte Ruhe.