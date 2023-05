20.000 bei Krönungskonzert

Gestern haben Prinz William und Prinzessin Kate in Windsor versammelte Royal-Fans mit einem Besuch überrascht. Das Paar zeigte sich auf dem Long Walk am Schloss Windsor, wo sich vor dem großen Krönungskonzert am Abend bereits Hunderte Fans versammelt hatten: Bei dem Event nahe London traten Stars wie Katy Perry, Andrea Bocelli und die frühere Boyband Take That auf.

Popstar Katy Perry Bild: APA/AFP/GARETH CATTERMOLE

Mit dabei war auch Lionel Richie, der im Zusammenhang mit dem Konzert von einer "Ehre und einem Freudenfest" sprach. Auch Hollywoodstar Tom Cruise und die tierische Comicfigur "Winnie-the-Pooh" waren gekommen, um zu gratulieren. Unter die Feiernden mischten sich ebenso Popstar Tom Jones, Schauspielerin Joan Collins, Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger, Musiker Steve Winwood und Pianist Lang Lang. Bollywood-Star Sonam Kapoor hielt eine Rede und ein spezieller Krönungschor trug zur Unterhaltung bei. Abgerundet wurde das Konzert mit einer Lasershow und Leuchtdrohnen am Himmel. Gekommen waren 20.000 Zuschauer, die ihre kostenlosen Tickets teilweise bei einer Verlosung gewonnen hatten.

Freunde: Tom Cruise und Prinz William Bild: APA/AFP/DAN KITWOOD

BBC übertrug das Konzert live. Im Vorfeld hatten zahlreiche Stars abgesagt: darunter die Sängerin Adele, Popstar Elton John, Harry Styles und die Pop-Gruppe Spice Girls. Auch die australische Sängerin Kylie Minogue hatte die Einladung laut der Zeitung "Mail on Sunday" wegenwachsendender antimonarchischen Stimmung in ihrer Heimat nicht angenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. König Charles III. Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.