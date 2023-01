1600 Gäste feierten 100 Jahre CV-Ball

Der traditionelle CV-Ball lockte am Samstagabend mehr als 1600 Gäste in das Palais Kaufmännischer Verein in Linz. Die Veranstalter begrüßten unter anderem Bundesministerin Karoline Edtstadler, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer, Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und die Staatssekretäre Claudia Plakolm und Florian Tursky. "Der CV-Ball ist seit 100 Jahren ein traditioneller Fixpunkt im oberösterreichischen Ballkalender und zeigt beeindrucken, dass er - trotzt zweijähriger Corona-Pause - nicht an Glanz verloren hat“, sagte der Ballkomitee-Vorsitzende Leo Jindrak bei der Eröffnung.

Vom vielseitigen Ballprogramm überzeugten sich zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft:

Bischof Manfred Scheuer, Vizebürgermeister Martin Hajart, OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger, WKOÖ-Vizepräsidenten Angelika Sery-Froschauer, Rechtsanwaltskammer-Präsident Franz Mittendorfer, Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser, ÖH-Vorsitzende Vanessa Fuchs, RLB-Generaldirektor Heinrich Schaller, Hypo-OÖ-Generaldirektor Klaus Kumpfmüller, OÖ-Versicherung-Generaldirektor Othmar Nagl, Salzburg AG-CEO Michael Baminger, Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und viele weitere Persönlichkeiten.

3800 Euro wurden bei der Tombola für das Sozialprojekt des Oberösterreichischen Cartellverbandes "Pro Watschinger“ in Tansania gesammelt. Zu Mitternacht gab es von den St. Florianer Sängerknaben ein Geburtstagsständchen für den Ball und eine vom Publikum gefeierte musikalische Darbietung.

Die schönsten Bilder vom CV-Ball:

Bildergalerie: Das war der CV-Ball im Palais Kaufmännischer Verein in Linz (Foto: cityfoto.at) Bild 1/17 Galerie ansehen

100 Jahre CV-Ball und 70 Jahre im Palais Kaufmännischer Verein

Erstmals fand im Rahmen der OÖ-Landes-CV-Versammlung am 23. und 24. September 1922 in Linz ein "Tanzabend mit Buffet im Redoutensaal“ statt. Dieser Tanzabend gilt als Geburtsstunde des CV-Balls. 1925 erfolgte ein Beschluss, dass immer in den ersten Jänner Wochen ein "CV-Ball“ stattfinden soll. Am 4.1.1953 fand der CV-Ball erstmals im Palais Kaufmännischer Verein statt, der Eintritt kostete damals 20 Schilling. Seither findet der Ball entsprechend einem damaligen Beschluss immer in den ersten Jänner-Wochen im Palais Kaufmännischer Verein statt und fiel seitdem nur in den letzten beiden Jahren (2021/22) auf Grund von Corona aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper