100 Tage Megxit: Arbeit statt Glamour in den USA

Morgen ist der "Megxit", ihre Loslösung vom britischen Königshaus, 100 Tage her. Aber noch immer gibt es kaum öffentliche Auftritte des Paares in der neuen Wahlheimat Los Angeles.

Und wenn, dann zeigten sich die Royals mit hochgekrempelten Hemdsärmeln bei Wohltätigkeitsorganisationen. So etwa in der Backstube von "Homeboy Industries", wo frühere Gangmitglieder und Ex-Häftlinge arbeiten, hieß es in der US-Zeitschrift "People".

Solche Einblicke in ihr Leben sind rar, erst recht wenn es um Sohn Archie geht. Zum ersten Geburtstag veröffentlichte das Paar Anfang Mai ein Video, in dem Meghan ihrem Sohn aus dem Kinderbuch "Duck! Rabbit!" vorliest, die kleine Familie wirkte entspannt.