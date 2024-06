"Robin Hood"-Baum gefällt

Weil sie illegal einen der berühmtesten Bäume Englands gefällt haben sollen, kommt es gegen die beiden mutmaßlichen Täter zum Prozess. Ein Richter im nordenglischen Newcastle legte am Mittwoch den Prozesstermin für Dezember fest.

Der mächtige Bergahorn war durch den Hollywood-Film "Robin Hood – König der Diebe" mit Kevin Costner bekannt geworden. Der Baum wurde im September 2023 abgeholzt und stürzte auf die Reste des Hadrianswalls, einer alten römischen Wehrmauer. Den 31 und 38 Jahre alten Angeklagten wird schwere Sachbeschädigung vorgeworfen. Die beiden plädieren auf nicht schuldig. Ein mögliches Motiv ist bisher nicht bekannt.

Der rund 200 Jahre alte Baum in einer Senke war landesweit ein beliebtes Motiv von Fotografen. Grund für den Spitznamen ist eine Szene aus besagtem Robin-Hood-Film von 1991, in der Robin Hood (Kevin Costner) einen Jugendlichen verteidigt, der sich vor Häschern in den Baum geflüchtet hat.

