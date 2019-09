Wenn der Ex-Partner erben soll

Ein Mann setzt in seinem Testament seine Lebensgefährtin als Universalerbin ein. Sie trennen sich, die letztwillige Verfügung wird zu Lebzeiten des Mannes nicht mehr geändert. Die Frau gibt nach seinem Tod eine Erbantrittserklärung ab: Die Beziehung zu ihrem Ex-Partner sei auch nach der Trennung sehr gut gewesen.

Mit der Frage, ob die Frau einen Anspruch auf das Erbe hat, hat sich kürzlich der Oberste Gerichtshof auseinandergesetzt. Ergebnis: Sie bekommt nichts. "Nach der alten Rechtslage war der Ex-Partner in solchen Fällen im Zweifel erbberechtigt", sagt Walter Müller, Rechtsanwalt der Linzer Kanzlei Prof. Haslinger & Partner. Seit einer Änderung im Erbrecht 2017 werde aber davon ausgegangen, dass eine solche Einsetzung hinfällig ist. "Will der Erblasser den Ex-Partner nach der Trennung bedenken, muss er das in Form einer letztwilligen Verfügung festhalten", sagt Müller. Zu behaupten, der Erblasser habe dies in einem Gespräch gesagt, reiche nicht aus.

Testament niemals auf PC

In einer zweiten aktuellen Entscheidung verdeutlicht der OGH einmal mehr die strengen Erfordernisse für einen gültigen letzten Willen: Das Original-Testament der Erblasserin war nicht mehr auffindbar. Allerdings lag eine Fotokopie vor, an der die Erblasserin eigenhändig Änderungen vorgenommen und diese auch mit ihrer Unterschrift bestätigt hatte. Diese zweite Version des Testaments ist für den OGH nicht gültig: "Wer selbst ein Testament aufsetzt, muss es eigenhändig schreiben und unterschreiben", sagt Müller: Abfassen mittels PC oder Schreibmaschine sei nicht möglich. Eine Kopie gelte nicht, auch keine Mischformen wie im Ausgangsfall. Das Datum ist keine Voraussetzung, aber sinnvoll.

Werden die Formerfordernisse nicht erfüllt, ist das Testament ungültig: Dann gelten ältere Versionen. Falls es solche nicht gibt, gilt die gesetzliche Erbfolge. "Ich rate jedem, der mehr als einen gesetzlichen Erben hat, ein Testament aufzusetzen, auch wenn die Kinder noch klein sind", sagt Müller. Bei Immobilien komme es ohne letztwillige Verfügung zu Miteigentum des Ehepartners und der Kinder: Die Folge seien oft Streit und Teilungsklagen. "Hinterlässt der Erblasser beispielsweise eine Frau und zwei Kinder und regelt seine Angelegenheiten in einem Testament, wird die Frau Alleineigentümerin. Die Kinder erhalten Geldbeträge", sagt Müller.

Der sicherste Weg, ein Testament zu errichten, sei das Erstellen beim Anwalt oder Notar: Der letzte Wille wird sicher verwahrt und im Testamentsregister vermerkt. Der große Vorteil dieser "fremdhändigen" Testamente ist, dass sie nicht unterdrückt oder gefälscht werden können.

