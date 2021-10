Zwei neue Versionen des Honda Jazz

Ab sofort gibt es zwei "Style"-Ausstattungsvarianten, die besonders das Design schärfen. Die neuen Versionen "Elegance Style" und "Executive Style" zeichnen sich durch in Schwarz gehaltene Details aus und durch ein neues Felgendesign.

Die Ausstattungsvariante Elegance Style ist ab 25.490 Euro erhältlich und verfügt über 15-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz, Außenspiegelkappen in Schwarz und einen Dachspoiler in Schwarz.

Die Ausstattungsvariante Executive Style bietet darüber hinaus ein neues einzigartiges 16-Zoll-Leichtmetallfelgen-Design sowie schwarze Seitenschutzleisten und ist ab 27.490 Euro erhältlich.