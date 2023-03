Zwei "Marcus" für MG-Modelle

Die Gesamtwertung gewann in der Kategorie Kleinwagen und Kompaktklasse der MG4 Electric, in der Mittelklasse siegte der MG5 Electric. Der Kia Niro holte die Trophäe in der Kategorie SUV, das Skoda Enyaq Coupe iV in der Luxusklasse. Die ÖAMTC-Mitglieder hatten anders gevotet: Da siegten der BMW 2er Active Tourer, der BMW i4 Gran Coupé, der BMW X1 und der VW ID.Buzz. Insgesamt wurden 46 Automodelle, die 2022 auf den Markt kamen, bewertet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper