ZR-V startet bei 42.490 Euro

Den Anfang macht der neue Hybrid-SUV ZR-V e:HEV, der in Anlehnung an den beliebten HR-V Marktanteile erobern soll. Der Japaner startet bei 42.490 Euro. Wer das Modell bei Honda Financial Service leasen möchte, muss pro Monat 325 Euro bezahlen. Inkludiert dabei ist das Fünf-Jahres-Wartungspaket.

Wer eine Klasse darüber einsteigen möchte, der kann dies beim CR-V tun, den Honda im September auf den Markt bringt. Die sechste Generation kostet mit Hybrid-Antrieb ab 50.990 Euro. Der Plug-in-Hybrid (82 Kilometer Reichweite) ist ab 59.990 Euro zu haben.

