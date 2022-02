Zehn von zwölf Wallboxen "gut"

Die besten: go-eCharger und Wallbox Chargers Commander 2. Beiden gemeinsam sind das sichere und verlässliche Ladeverhalten, Einstellmöglichkeiten per App und direkt an der Box sowie die generell gute Ausstattung, so das Urteil. Mit "Nicht genügend" schnitten die PC Electric Wallbox GLB und die Alfen Eve Single S-line ab. Beide hatten Probleme mit der Fehlergleichstrom-Überwachung. Das detaillierte Ergebnis steht auf oeamtc.at/tests/elektromobilitaet/wallboxentest-2022